В Минобрнауки сообщили об исключении всех российских вузов из Болонского процесса

Все высшие учебные заведения России исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы, сообщило 6 июня РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева. По его словам, это произошло 11 апреля в связи с обращением Российского союза ректоров, в котором главы вузов заявляли о своей поддержке президента Владимира Путина на фоне спецоперации на Украине.

"С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением <...>, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", — заключил Афанасьев.

В конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал изжившей себя Болонскую систему и высказался за построение "нашей собственной уникальной системы образования". Позже в министерстве уточнили, что не намерены возвращаться к советским стандартам образования, а следом за этим Фальков пообещал сохранить бакалавриат и магистратуру.