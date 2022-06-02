Глава Минобрнауки пообещал сохранить бакалавриат и магистратуру

Отказ от Болонской системы не предполагает исчезновения в российских вузах бакалавриата и магистратуры, заявил глава Минобрнауки в беседе с "Коммерсантом". Интервью вышло 2 июня.

"Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура", - пообещал Фальков. Министр перечислил три причины сохранения двухуровневой модели: заинтересованность части россиян в образовании по такой модели, наличие в стране множества бакалавров, нуждающихся в поступлении в магистратуру, а также привычность подобной модели для студентов из других стран.

"Будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры", - объявил министр. По его словам, "не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре", но следует "дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована".

При этом Фальков уточнил, что "по ряду направлений специалитет должен быть в приоритете". В качестве примера он назвал врачей и инженеров, а также медицинскую микробиологию, фундаментальную и синтетическую биологию, а также иные направления, требующие большего срока обучения, чем при бакалавриате.

На прошлой неделе глава Минобрнауки заявил о необходимости пересмотра Болонской системы в России. Позже замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев уточнил, что отказ от системы не предполагает возврата к советским принципам обучения.