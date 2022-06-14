Siemens вынудил "Газпром" снизить прокачку газа по "Северному потоку"

Компания "Газпром" сообщила о вынужденном снижении прокачки сырья по "Северному потоку" ввиду задержек её партнёра Siemens, которой не так давно передали на ремонт часть оборудования.

К соответствующему решению в российской компании пришли в ходе оперативного совещания, во время которого изучался вопрос о том, как следует работать компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в экспортную нить.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", — сообщается в послании пресс-службы "Газпрома".

Ввиду сложившихся условий газ через данную нить "Северного потока" будет подаваться в объёме до 100 млн м3 в сутки при плановых показателях в 167 млн м3.

Ранее, напомним, стало известно, что мощности новой ветки газопровода "Северный поток – 2" будут задействованы для газоснабжения Северо-Запада РФ.