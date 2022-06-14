Центробанк предложил позволить россиянам ограничивать себе выдачу кредитов

Банк России выступил с инициативой возможности введения самозапрета для россиян на выдачу кредитов, сообщила 14 июня пресс-служба финансового регулятора. Предполагается, что такая мера позволит уменьшить риск оформления мошенниками кредитов на чужое имя.

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга", — рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Сами ограничения могут касаться вида кредитора (банк или микрофинансовая организация), типа обращения (дистанционно или в офисе), а также распространяться на все или на сугубо отдельные виды кредитов и займов. Как уточнили в ЦБ, регулятор уже подготовил все необходимые законопроекты и направил их на межведомственное согласование.

На прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%, что соответствует ее уровню до начала спецоперации на Украине.