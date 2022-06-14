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Новости 14 июня, 17:26

Поправки о госизмене и конфиденциальном сотрудничестве с зарубежными спецслужбами преодолели первое чтение

фото ЗакС политика Поправки о госизмене и конфиденциальном сотрудничестве с зарубежными спецслужбами преодолели первое чтение

Госдума приняла в первом чтении ряд поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, сообщила 14 июня пресс-служба нижней палаты парламента. Внесенный пятью депутатами-единороссами проект предусматривает, в частности, отнесение к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте, и предполагает в качестве наказания за это лишение свободы сроком до 20 лет.

Также поправки устанавливают ответственность за "осуществление конфиденциального сотрудничества со специальными службами иностранных государств, то есть тайное установление и поддержание контакта с такими службами либо их представителями в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Авторы предлагают наказывать за это лишением свободы на срок до восьми лет либо же штрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

Кроме того, поправки вводят уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. В частности, за это законотворцы намереваются ввести наказание в виде заключения сроком от двух до четырех лет. Если же эти призывы распространялись через СМИ и интернет, то максимальный срок лишения свободы может вырасти до пяти лет.

Как полагают авторы, установление такой меры "позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства".

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий иноагентам применять упрощенную схему налогообложения.


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