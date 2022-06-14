Беглов призвал своих критиков сосредоточиться на отпоре зарубежной пропаганде

Губернатор Александр Беглов обратился в беседе с РИА "Новости" 14 июня к неназванным критикам петербургских властей с предложением переключиться на борьбу с "украинской и западной пропагандой". По его мнению, такая смена целей была бы весьма патриотичной.

"Сейчас, когда ключевые решения приняты и многолетние серые схемы уходят в прошлое, дискредитация не имеет смысла. Поводов продолжать ее просто нет", — произнес Беглов, избегая перехода на личности. После этого он обратился к "тем, кто еще не остановился" с предложением "подумать о времени, в котором мы живем, и направить свою энергию в конструктивное русло".

"Мы можем объединить усилия на фронте информационной войны, развязанной против России. Вместе разоблачать фейки, распространяемые украинской и западной пропагандой", — продолжил губернатор и завершил рассуждения словами о том, что "настоящие патриоты сегодня должны поступать так и только так".

Минувшей зимой некоторые СМИ позволили себе резкую критику Беглова с упором на проблемы с уборкой снега и мусора в Петербурге. В конце января губернатор ответил на это заявлением о развязанной в городе кампании по дискредитации власти. "Меня напугать невозможно. Я восьмой ребёнок в семье, и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно", — говорил он тогда.