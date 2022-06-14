Беглов рассказал о более 50 военных, получивших награды за участие в "спецоперации"

Свыше 50 военнослужащих разных рангов получили награды за участие и проявление себя в "специальной военной операции" на Украине, известил петербургский глава Александр Беглов в интервью РИА "Новости".

"К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь", – высказался Беглов в разговоре с РИА "Новости".

Несмотря на заявленное число, губернатор назвал имена только троих военных, отметившихся на "спецоперации". Одного из них, подполковника медицинской службы Алексея Дружинина, наградили медалью Суворова. Другого — рядовой Дениса Нечая, отметили медалью "За отвагу". Наконец, третьего, — капитана Алексея Жихарева, посмертно приставили к звезде Героя России.

На минувших выходных, напомним, в Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, погибшим на Украине.