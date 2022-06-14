ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14 июня, 18:51

Беглов рассказал о более 50 военных, получивших награды за участие в "спецоперации"

фото ЗакС политика Беглов рассказал о более 50 военных, получивших награды за участие в "спецоперации"

Свыше 50 военнослужащих разных рангов получили награды за участие и проявление себя в "специальной военной операции" на Украине, известил петербургский глава Александр Беглов в интервью РИА "Новости".

"К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь", – высказался Беглов в разговоре с РИА "Новости".

Несмотря на заявленное число, губернатор назвал имена только троих военных, отметившихся на "спецоперации". Одного из них, подполковника медицинской службы Алексея Дружинина, наградили медалью Суворова. Другого — рядовой Дениса Нечая, отметили медалью "За отвагу". Наконец, третьего, — капитана Алексея Жихарева, посмертно приставили к звезде Героя России.

На минувших выходных, напомним, в Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, погибшим на Украине.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама