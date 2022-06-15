Володин считает, что в ДНР следует сохранить смертную казнь

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин полагает, что в самопровозглашённой Донецкой народной республике следует сохранить смертную казнь. Соображениями на данную тему спикер федерального парламента поделился у себя в Telegram-канале.

"В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни", — делится мыслями Володин.

Не так давно, продолжил парламентарий, в Госдуму приезжали делегаты из ДНР: на встрече обсуждался также вопрос урегулирования законодательства РФ и республики.

"Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский режим. <…> Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", — уверен Володин.

Напомним, 9 июня верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, обвинённых в наёмничестве и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Все трое признали вину.