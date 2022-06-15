Беглов: На 17,5 тысяч зарегистрированных безработных в Службе занятости есть 34 тысячи вакансий

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации на городском рынке труда: информация приведена в официальном Telegram-канале градоначальника.

Так, по словам Беглова, на 17,5 тысяч зарегистрированных безработных у городской Службы занятости есть 34 тысячи вакансий.

"Наши предприятия могут получить компенсацию части заработной платы за приём на работу людей по программам временной занятости или общественных работ", - делится губернатор.

Кроме того, в городе действует программа, благодаря которой работодатели могут бесплатно обучить своих сотрудников новым навыкам.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что в стране официально зарегистрировано 687 тысяч безработных.