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Новости 11:58

Хор Сретенского монастыря выступит в честь открытия ПМЭФ

фото ЗакС политика Хор Сретенского монастыря выступит в честь открытия ПМЭФ

Вечером 15 июня в Ротонде Мариинского дворца состоится концерт Хора Сретенского монастыря, сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

Выступление будет приурочено к открытию XXV Петербургского международного экономического форума.

"Ротонда обладает уникальными акустическими свойствами, имеет славу одной из лучших концертных площадок Петербурга, в то время как Хор Сретенского монастыря считается одним из лучших русских хоровых коллективов", - заявили в ЗакСе.

Петербургский международный экономический форум начал свою работу 15 июня и продлится четыре дня. Помимо деловой, предусмотрены культурная и спортивная программы ПМЭФ.

Фото: ВКонтакте/ Хор Московского Сретенского монастыря


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