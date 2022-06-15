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Топ-менеджера "Аэрофлота" отправили в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве

фото ЗакС политика Топ-менеджера "Аэрофлота" отправили в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве

Хорошевский райсуд Москвы заключил под стражу топ-менеджера "Аэрофлота", главу департамента планирования и развития парка воздушных судов Михаила Минаева в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4, ст. 159 УК), передаёт РБК. Арест Минаева подтверждает также ТАСС.

Суд счёл, что топ-менеджеру предстоит провести в СИЗО почти два месяца - до 8 августа текущего года. Минаеву уже предъявлено обвинение.

РБК пишет, что через руководимый Минаевым департамент производились покупка и лизинг самолётов. Согласно организационной структуре "Аэрофлота", департамент находится в ведении замгендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Напомним, в середине мая суд заочно арестовал эмигрировавшего экс-замдиректора "Аэрофлота" Андрея Панова: в его отношении также возбуждено дело о крупном мошенничестве.


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