Топ-менеджера "Аэрофлота" отправили в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве

Хорошевский райсуд Москвы заключил под стражу топ-менеджера "Аэрофлота", главу департамента планирования и развития парка воздушных судов Михаила Минаева в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4, ст. 159 УК), передаёт РБК. Арест Минаева подтверждает также ТАСС.

Суд счёл, что топ-менеджеру предстоит провести в СИЗО почти два месяца - до 8 августа текущего года. Минаеву уже предъявлено обвинение.

РБК пишет, что через руководимый Минаевым департамент производились покупка и лизинг самолётов. Согласно организационной структуре "Аэрофлота", департамент находится в ведении замгендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Напомним, в середине мая суд заочно арестовал эмигрировавшего экс-замдиректора "Аэрофлота" Андрея Панова: в его отношении также возбуждено дело о крупном мошенничестве.