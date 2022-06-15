В Минобрнауки заявили о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры

Россия не сможет полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры при уходе от Болонской системы, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко.

Как объяснил чиновник, уходу от такой модели мешает "ряд причин". В частности, он сослался на несколько миллионов россиян, получивших дипломы бакалавра, которых "нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить".

При этом Кучеренко отметил двойственность положения бакалавров: обладая, по закону, высшим образованием, они тем не менее несколько ограничены в выборе профессий и в продвижении по карьерной лестнице. "Даже если мы возьмем государственную службу, человек, который отучился четыре года и получил диплом бакалавра, ограничен должностями на уровне заместителя начальника отдела, не выше", — привел он пример.

Рассуждая о модернизации образования, Кучеренко объявил, что она не предполагает изоляции от внешнего мира, и сослался на пример Китая и Индии, которые "никогда не были участниками Болонского процесса, что не мешает им признавать образование, полученное в других странах". Замминистра выразил мнение, что модернизация российской системы образования должна учитывать советский опыт "и даже более ранний опыт наших замечательных славных университетов", однако возврата к прошлому нет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал учитывать при изменении системы образования также и опыт царской России.