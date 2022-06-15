В Смольном выбрали место под второй вестибюль станции метро "Приморская"

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры изучили предпроектную документацию для возведения второго вестибюля станции метро "Приморская". Предварительный вариант утверждён.

На совещании, которое прошло в КРТИ ещё 8 июня, рассмотрели несколько вариантов размещения будущего вестибюля. Наиболее подходящим, по версии чиновников, стал вариант: "Вестибюль наземный. Участок на улице Беринга, напротив домов № 36 и № 38".

Данная локация была выбрана предпочтительной ввиду своей близости к новым жилым домам.

Отметим, что Смольный думал приступать к строительству в период с 2024 по 2027 год, но в схеме был прописан участок западнее дома № 28 по улице Одоевского.

Добавим также, петербуржцы определились с расположением вестибюля новой станции метро "Театральная".