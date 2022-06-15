В Минэкономразвития заявили, что Россия проходит кризис успешнее, чем предполагалось

Глава Минэкономразвития Максим Решетников со сдержанным оптимизмом оценил ситуацию в экономике, передает 15 июня "Интерфакс". Как заявил министр, уровень инфляции и спад экономики могут оказаться не столь серьезными, как предполагалось в начале марта 2022 года.

"Мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали. И это дает основания для корректировки каких-то прогнозов наших и оценок, и так далее", — произнес министр.

По словам Решетникова, говорить о конкретных цифрах пока рано, но в конце июня власти пересмотрят "с учетом всех принятых сейчас мер и оценки их работы" существующие прогнозы экономического развития на текущий и следующий годы. При этом чиновник указал, что в целом "инфляция будет явно ощутимо ниже параметров", которые ожидались ранее, а экономический спад по итогам мая окажется не столь существенным, как предполагалось.

В настоящий момент прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию к концу 2022 года на уровне 17,5%, а снижение ВВП — на уровне 7,8%. При этом Всемирный банк ожидает падения ВВП России на 8,9%.

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