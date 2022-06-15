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Новости 15:42

47news: Половину работников фабрики IKEA в Тихвине ждет увольнение

фото ЗакС политика 47news: Половину работников фабрики IKEA в Тихвине ждет увольнение

Сотрудников фабрики "Икеа Индастри Тихвин" известили о грядущих увольнениях, пишет 15 июня портал 47news без указания источников. По информации издания, без работы останутся в общей сложности 50 % от числа числящихся в штате 1 009 сотрудников.

Предполагается, что увольнения начнутся с 1 июля и будут носить добровольный характер. С работниками будут проводиться беседы, а юридически решения будут оформляться по соглашению сторон. При этом размер единовременной компенсации сейчас неизвестен, но 47news именует ее "достойной".

Сохранившие работу сотрудники займутся поддержкой функционирования выставляемого на продажу производства, пишет издание.

Ранее ТАСС сообщило об обещании губернатора Новгородской области сохранить рабочие места сотрудников местной фабрики IKEA после ее продажи.

Сегодня стало известно о намерении IKEA "сократить масштаб бизнеса" в России. В частности, компания намерена продать четыре своих фабрики Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, поставить "на паузу" розничную торговлю и "оптимизировать" персонал.


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