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Новости 13:20

IKEA намерена "сократить масштаб бизнеса" в России

фото ЗакС политика IKEA намерена "сократить масштаб бизнеса" в России

IKEA заявила 15 июня о намерении избавиться от принадлежащих ей российских активов из-за невозможности продолжения работы в стране, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем", — говорится в сообщении IKEA. Компания решила "сократить масштаб бизнеса в России" и оставить "на паузе" розничную торговлю. Подобное решение "повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников", — признали в IKEA.

Компания намерена избавиться от принадлежащих ей производственных активов и, в частности, продать четыре фабрики. В настоящее время она занята поиском покупателей для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, пишет РБК. Что же касается принадлежащих IKEA торговых центров MEGA, то они продолжат работу в России, однако без мебельных магазинов шведской фирмы.

IKEA сообщила о приостановке своей работы в России 3 марта. В мае стало известно о планах компании продлить выплату окладов своим сотрудникам до августа.


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