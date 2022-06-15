Суд в Петербурге признал незаконным недопуск адвоката к задержанным на акции в поддержку Навального

Красногвардейский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск семи задержанных на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля 2021 года, сообщило 15 июня "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Истцы добивались признания незаконными задержания и доставки себя в Красногвардейский райотдел полиции, недопуска в ОВД адвоката, отсутствия в отделе пищи, питьевой воды и спальных мест для задержанных, принудительного дактилоскопирования и фотографирования с внесением в базы данных полиции, а также отказа отпустить через три часа после задержания женщину, воспитывающую ребенка моложе 14 лет.

Суд удовлетворил лишь часть требований из представленного списка, признав незаконным недопуск адвоката к задержанным и постановив удалить данные заявителей из полицейских баз.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов