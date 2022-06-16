Поляков не исключил, что третий этап транспортной реформы растянут по срокам

Вице-губернатор Кирилл Поляков допустил 16 июня в интервью "Фонтанке" возможность растяжения по срокам третьего этапа транспортной реформы. При этом он заявил, что такая мера не означает отказа от проводимых изменений.

"Второй этап внедрения новой модели решили растянуть на июнь, это доказало свою эффективность, просто видно по количеству жалоб. С третьим этапом, вероятно, решим так же. Нам надо, чтобы транспорт, который выходит на линию, был не только собран, но и проверен", — высказался Поляков и поведал о случаях, когда из-за поломок вышедших с конвейера автобусов их приходилось снимать с линии, тем самым увеличивая интервал движения транспорта.

Попутно вице-губернатор счел нужным заявить, что увеличение этапов реформы не знаменует отказа от нее. "Ни в коем случае, — поведал он. — Оно связано с логистикой, а главная проблема вовсе не в ней, а в неточности расчета пассажиропотока. И это как раз доказывает нашу правоту. Дело в том, что мы просто не видели большого количества пассажиров, потому что это был черный нал водителю в руки".

Развивая свою мысль, чиновник сообщил, что авторы реформы столкнулись с таким увеличением пассажиропотока, на который не рассчитывали: "Условно говоря, мы ждали, что на какой-то трамвай пересядет тысяча человек, которые ездили на маршрутке. А их не тысяча, их пять тысяч. Ну о чем говорить, если водитель, который раньше на ПАЗ официально получал 60 тысяч рублей, сейчас отказывается переходить на белую зарплату в 85 тысяч? Сколько же он забирал себе?"

Переход к новой модели транспортной реформы стартовал в Петербурге 1 апреля. Второй этап начался 1 июня, он должен продлиться до конца месяца. Старт третьего этапа намечен на 15 июля. Ранее Поляков на встрече с депутатами Заксобрания объяснял проблемы с реформой воздействием западных санкций.