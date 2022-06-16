"Внешние условия изменились надолго, если не навсегда": Набиуллина о будущем экономики

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии российской экономики на Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 16 июня, она выступила на панели "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Мы это уже повторяем как банальную фразу. Не будет, мир изменился. А что не будет по-прежнему? Внешние условия, действительно, изменились надолго, если не навсегда, - сказала глава Центробанка.

Набиуллина назвала важные проблемы российской экономики, решение которых необходимо разработать как можно скорее. В частности, отсутствие национальной системы международных расчетов. Руководитель ЦБ отметила, что систему нужно создать, опираясь на партнерские отношения с другими странами.

Напомним, после начала "специальной военной операции" на территории Украины Евросоюз принял решение отключить несколько российских банков от международной системы расчетов SWIFT. На переводах внутри страны это не сказалось, но международные переводы для россиян оказались недоступны.

Константин Леньков