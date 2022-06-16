Бывшие магазины Prisma превратятся в "Перекрестки"

Компания X5 Group выкупила сеть бывших финских магазинов Prisma, которые прекратили свою работу в России в марте из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается 16 июня на официальном сайте российского ретейлера.

Речь идет о пятнадцати адресах в Петербурге. По большинству из них до середины июля супермаркеты возобновят работу под названием "Перекресток". Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Как отмечает пресс-служба X5 Group, для открытия магазинов под привычной для россиян вывеской потребуется "минимальный ребрендинг", ряд юридических процедур и наполнение торговых точек товарным запасом. Согласно условиям соглашения, для сотрудников бывших финских супермаркетов сохранили рабочие места.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру