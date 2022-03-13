Петербуржцы прощаются с McDonald’s и Prisma

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В понедельник 14 марта российский рынок покинут сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s и финская сеть супермаркетов Prisma. ЗАКС.Ру показывает, как выглядят рестораны и магазины в последние часы работы.

Обычно по выходным в McDonald’s и так многолюдно, но в последний день работы наблюдался особенный интерес. За час до закрытия корреспондент ЗАКС.Ру наблюдал очередь из порядка десяти автомобилей у окошка "МакАвто" у ресторана на юге Петербурга. По словам одного из водителей, ожидание заняло "немного" времени — около 30 минут.

Новость о прекращении работы в России восприняли неоднозначно. Например, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на месте закрытых "макдаков" должны открыться отечественные "У дяди Вани". Спикер Госдумы также заявил, что новая сеть должна сохранить рабочие места, а меню должно быть дешевле, хотя McDonald’s и так был достаточно доступным. Впрочем, руководство компании в письме к сотрудникам объявило, что они ещё будут получать зарплату, но сколько продлится этот период — не уточнили. На днях ТАСС, ссылаясь на источник, писал, что сеть ресторанов может вернуться в Россию через полтора месяца.







Из-за "фундаментальных изменений в бизнес-среде" о закрытии магазинов Prisma 4 марта сообщила S-Group, которой принадлежит 16 супермаркетов в Петербурге. Для четырех из них 13 марта стал последним днем работы. Сеть объявила "тотальную распродажу" на оставшуюся продукцию. Скидки на некоторые позиции достигали 40%. Товаров, правда, осталось совсем немного. По крайней мере, в минимаркете сети у станции метро "Владимирская". Немного иначе обстоят дела в большом магазине сети на улице Звёздная, где дата прекращения работы магазина пока не была объявлена. О сроках возможного возвращения в Россию владелец сети не сообщал.











Напомним, на фоне проведения российскими войсками "специальной военной операции" на Украине многие иностранные компании заявили о прекращении деятельности в России. По оценке портала Castellum.ai, Россия стала лидером по числу наложенных на страну санкций, обогнав Иран и Северную Корею.

Константин Леньков