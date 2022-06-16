Рогозин объявил Twitter "помойкой" и "трибуной для экстремистов" после блокировки его аккаунта

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал 16 июня в своем Telegram-канале сервис микроблогов Twitter после того, как тот заблокировал его аккаунт, обратило внимание РИА "Новости".

Поводом для блокировки стал посвященный Украине твит, рассказал Рогозин. "Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации", — писал он, призывая "раз и навсегда" покончить "с этим".

Администрация Twitter сочла опубликованный текст разжигающим ненависть и заблокировала аккаунт Рогозина, потребовав удалить твит. В ответ чиновник заявил, что не считает свое мнение ошибочным и, наоборот, полагает его "абсолютно верным". "Кнопку "удалить" жать не буду", — заверил он подписчиков своего Telegram-канала.

"К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды", — посетовал заблокированный Рогозин. При этом он рассказал, что копии его сообщений в Telegram появляются в Twitter благодаря стараниям его помощника.

В начале июня глава Роскосмоса объявил, что госкорпорация "фактически уже стала по большому счету частью наших Вооруженных сил".