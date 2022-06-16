КГИОП не согласился с проектом работ в историческом квартале на Тележной улице

Петербургские чиновники отправили на доработку проект капитального ремонта пяти "проблемных" исторических зданий, расположенных в центре города, на Тележной улице. Предложенный новым собственником план работ, по мнению КГИОП, противоречит требованиям режимов зон охраны объектов культурного наследия (ОКН). При этом пресс-служба комитета подчеркнула, что сами по себе здания ОКН не признаны.

Претензии, в частности, коснулись планируемого заполнения дверных проемов, которое не соответствует историческому, а также нового варианта декорирования фасада.

Кроме того, несмотря на обилие работ в подземной части домов, собственник не предусмотрел проведение геотехнического мониторинга.

Напомним, петербургские градозащитники и активисты Центрального района годами борются за спасение домов 21–29 по Тележной улице от возможного сноса. Аварийными их признали еще в 2008 году. На месте не раз появлялась строительная техника. В прошлом году пять зданий в стиле модерн ушли с аукциона.

фото: kgiop.gov.spb.ru