Суд оштрафовал соцсеть Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья в Москве вынес решение по административному делу против социальной сети Likee, передает 16 июня "Интерфакс". Соцсеть была признана виновной в нежелании локализовать данные российских пользователей на территории РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) и оштрафована на 1,5 миллиона рублей.

Представители компании говорили, что не видят в действиях соцсети нарушения административного законодательства, уточнило агентство. Они уже выразили намерение обжаловать вынесенное решение о штрафе.

Ранее Арбитражный суд Москвы в очередной раз наложил арест на сумму 500 миллионов рублей на имущество российской "дочки" Google.