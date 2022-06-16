ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:40

Суд оштрафовал соцсеть Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

фото ЗакС политика Суд оштрафовал соцсеть Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья в Москве вынес решение по административному делу против социальной сети Likee, передает 16 июня "Интерфакс". Соцсеть была признана виновной в нежелании локализовать данные российских пользователей на территории РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) и оштрафована на 1,5 миллиона рублей.

Представители компании говорили, что не видят в действиях соцсети нарушения административного законодательства, уточнило агентство. Они уже выразили намерение обжаловать вынесенное решение о штрафе.

Ранее Арбитражный суд Москвы в очередной раз наложил арест на сумму 500 миллионов рублей на имущество российской "дочки" Google.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама