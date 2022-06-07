ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:59

Суд в Москве арестовал полмиллиарда на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал полмиллиарда на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства, а также движимое и недвижимое имущество ООО "Гугл" на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщило 7 июня РИА "Новости" со ссылкой на определение суда. Основанием для этого стало заявление Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по иску ВГТРК к американской компании Google LLC и связанными с ней российской и ирландскими фирмами. Российская телерадиокомпания добивается обеспечения доступа к YouTube-каналу, признания недействительными отказов от договора и взыскания судебной неустойки.

Это не первый случай, когда российская "дочка" Google подвергается аресту имущества на суммы в размере 500 миллионов рублей. Ранее аналогичные меры применялись в рамках исков против компании, поданных в связи с блокировками YouTube-каналов НТВ, "Звезды", RT, "360" и "ГПМ Развлекательное телевидение". В конце мая суд арестовал у "дочки" Google один миллиард рублей по искам АО "Москва Медиа" (владеет телеканалами "Москва 24" и "Москва Доверие").

Фото: pexels


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама