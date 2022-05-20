Суд в Москве заблокировал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и движимое и недвижимое имущество российского подразделения Google по иску телеканала 360, сообщило 20 мая РИА "Новости". Как уточняет агентство, общая стоимость заблокированных активов ООО "Гугл" составила 500 миллионов рублей.

Как отметило РИА "Новости", арест наложен по иску телеканала, который добивается разблокирования своих каналов на YouTube. Речь идет о каналах "Телеканал 360" и "Новости Подмосковья", которые, по словам гендиректора 360 Алексея Каклюгина, были заблокированы в марте без объяснения причин.

Накануне ТАСС сообщило о том, что Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы ООО "Гугл" общей суммой 500 миллионов рублей по иску АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT. До этого аресты на аналогичные суммы налагались по искам телекомпании НТВ и "ГПМ Развлекательное телевидение" (входит в холдинг "Газпром-медиа").

В минувшую среду стало известно о том, что российская "дочка" Google запустила процедуру банкротства.