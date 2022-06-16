Суд признал законным включение Шульман* в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение политолога Екатерины Шульман* в список иностранных агентов, сообщил 16 июня юрист Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева из зала заседания.

"Заседание длилось 30 минут. В административном иске к Министерству юстиции РФ отказано", — написал Чиков в своем Telegram-канале.

Как указал Telegram-канал "Осторожно, новости", в суде защитники Шульман* говорили о незаконности внесения ее в список иноагентов, поскольку она занимается не политической, а преподавательской деятельностью. Представители Минюста парировали, что никакие "количественные и качественные характеристики" получения зарубежного финансирования для признания иноагентом не требуются.

Ранее политолог сообщила, что оказалась в списке иноагентов из-за "опосредованного иностранного финансирования" в виде зарплаты на "Эхе Москвы" и в Московской высшей школе социальных и экономических наук, гонорара от издательства АСТ, перевода от Потанинского фонда и и средств от института "Стрелка".

В середине апреля Шульман* сообщила о подаче иска к Минюсту в связи с признанием себя иноагентом. Как уточнила тогда политолог, таким способом она хотела выяснить причины такого решения.

*Минюст внес Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Екатерины Шульман*