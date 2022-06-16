ЦБ увидел снижение темпов инфляции в Петербурге по результатам мая

Годовая инфляция в Петербурге снизилась в минувшем мае до 16,56% против 17,42% месяцем ранее, говорится в опубликованном 16 июня информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

Как говорится в сообщении ЦБ, темпы инфляции в мае оказались в Петербурге ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (16,93%) и в целом по России (17,10%). "Основными факторами замедления инфляции в Санкт-Петербурге стали: укрепление рубля, ослабление спроса, а также расширение предложения отдельных продовольственных товаров", — перечислили в финансовом регуляторе.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Петербурге составил в прошедшем месяце 19,39% (в апреле — 19,87%), на непродовольственные — 21,31% (при 22,85% месяцем ранее). В случае с продуктами питания снижение темпа роста цен в ЦБ связывают с динамикой цен на овощи и яйца. Что же касается непродовольственных товаров, то здесь свою роль сыграло исчерпание ажиотажного спроса в феврале-марте при замедлении кредитования и укреплении рубля.

Что касается услуг, то в мае годовой темп прироста цен в этой сфере снизился до 8,13% (в апреле он равнялся 8,64%).

Ранее Росстат сообщил о дефляции в период с 4 по 10 июня.