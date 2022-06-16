Беглов выступил с приветственным словом на открытии ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума с приветственным словом 16 июня. Он рассказал, что предстоящая повестка очень насыщенная.

- Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мира. В Санкт-Петербурге проходит 25-й международный экономический форум. Повестка дня интересная и актуальная. В мире происходят глобальные изменения. Меняются времена, появляются новые возможности. Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога. Очень важно для российских и англ… иностранных партнеров, - сказал Беглов.

Также глава города пригласил всех на губернаторский прием, который пройдет 17 июня на Дворцовой площади. Беглов напомнил, что гостей города ждут лучшие театры и спектакли. Он пожелал всем завести новые знакомства. В конце губернатор добавил, что Петербург всегда рад "добрым гостям".

Напомним, ПМЭФ стартовал 15 июня и продлится до субботы, 18 июня. Среди "иностранных" гостей форума уже отметились представитель запрещенной в России группировки "Талибан"* и глава ДНР Денис Пушилин.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена

Константин Леньков