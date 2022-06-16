Вишневский предложил сократить сроки формирования комиссий по определению культурной значимости памятников

Депутат Борис Вишневский внес на рассмотрение Заксобрания законопроект об изменении сроков формирования комиссий по определению ценности зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия. Об этом парламентарий рассказал 16 июня в своем Telegram-канале.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, сейчас уполномоченный орган имеет право сформировать соответствующую комиссию "в любой день установленного законом 90-дневного срока". Депутат предлагает урезать этот срок до пяти рабочих дней с момента регистрации заявления о включении здания в реестр объектов культурного наследия. Попутно Вишневский выступает за то, чтобы формируемая комиссия по определению ценности объекта на 2/3 состояла из членов Совета по сохранению культурного наследия.

Такие нововведения, по мысли Вишневского, позволили бы сократить волокиту при проведении экспертизы. По его признанию, причиной составления документа послужила ситуация со зданием ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности. "В прошлом году Горсуд признал незаконным распоряжение КГИОП об отказе в выявлении здания ВНИИБа в качестве памятника и, следовательно, 07.12.2021 в момент вступления решения в силу у КГИОП возникла обязанность рассмотреть заявление о выявлении памятника повторно. По закону на такое рассмотрение отводится 90 рабочих дней. Так вот, вместо того, чтобы немедленно приступить к рассмотрению этого заявления, КГИОП бездействовал на протяжении трех месяцев и только по их истечении издал приказ о формировании комиссии для рассмотрения заявления", — описал суть претензий парламентарий.

В начале июня Вишневский обратился в прокуратуру с требованием содействовать сносу двух верхних этажей здания на Садовой улице.