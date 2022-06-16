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Новости 16:42

"Обознался": Корабельников объяснил исправление поста о Беглове, Пушилине и пушках

фото ЗакС политика "Обознался": Корабельников объяснил исправление поста о Беглове, Пушилине и пушках

Корреспондентка ЗАКС.Ру спросила у вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова, почему он, рассказывая о торжественном открытии ПМЭФ-2022 в своем Telegram-канале, сначала упомянул в посте лидера ДНР Дениса Пушилина, а потом удалил его фамилию.

- Ошибся, видимо, - ответил чиновник. - Обознался. 

На уточняющие вопросы Корабельников отвечать не стал.

В первый день работы ПМЭФ, 15 июня, у Петропавловской крепости дали торжественный залп в честь открытия форума. Городские СМИ и Telegram-каналы ДНР написали, что из пушек стреляли губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин, находящийся в визитом в Петербурге. Пост об этом сделал и Корабельников. 

Однако впоследствии вице-губернатор исправил свое сообщение. Среди участников торжественного мероприятия он упомянул только Беглова и спикера ЗакСа Александра Бельского. Имя Пушилина исчезло и из новостей городских СМИ о залпах в честь ПМЭФ, обратила внимание "Ротонда". Сотрудник одного из телеканалов сообщил изданию, что операторам якобы дали распоряжение снимать выстрел из пушки так, чтобы Пушилин в кадр не попал.

Получить комментарий от губернатора Беглова на полях ПМЭФ не удалось. Он не стал отвечать на вопросы корреспондента ЗАКС.Ру о форуме и быстро удалился. 

Отметим, что в пресс-релизах Смольного и ЗакСа о торжественном открытии форума у Петропавловской крепости о Пушилине ничего не говорится. Лишь на один снимок фотоотчета пресс-службы ЗакСа попал затылок человека, похожего на главу ДНР.

Фото пресс-службы Законодательного собрания ПетербургаФото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга


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