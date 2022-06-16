Египетские власти нацелились на обслуживание карт "Мир"

В ходе Петербургского международного экономического форума гендиректор Египетской банковской компании Тарек Рауф рассказал о взаимодействии с российской Национальной системой платежных карт (НПСК), являющейся оператором карточек "Мир".

"Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК вместе для того, чтобы можно было принимать их карточки в Египте", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова объявляла, что карты "Мир" могут в обозримой перспективе начать принимать еще в четырех странах. Пока же пользоваться ими можно только на территории десяти государств. В их число входит Турция, официальные представители которой месяц назад согласились принимать карты "Мир" в том числе в банках и гостиницах.

Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в начале марта в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине.