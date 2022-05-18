В турецких гостиницах и банках начнут принимать карты "Мир"

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что российским и турецким чиновникам удалось договориться о возможности более широкого применения платежной карты "Мир" на территории Турции. В частности, отечественная платежная система станет доступна для использования в турецких отелях и банках. Кроме того, вырастет число банкоматов, способных принимать карты "Мир". Прогресс ожидается и в других аспектах сотрудничества двух стран.

"По итогам прошлого года он [торговый оборот] составил $33 млрд. В этом году мы ожидаем еще больше, потому что турецкое направление сегодня интересно предпринимателям России, турецким предпринимателям", - приводит слова Новака ТАСС.

Наконец, и Турция, и Россия решили увеличить со своей стороны число авиарейсов.

Напомним, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили работу в России в начале марта из-за военной спецоперации на Украине. Владельцы карт Visa и MasterCard, выпущенных в российских банках, потеряли возможность расплатиться ими за границей и совершать трансграничные переводы.