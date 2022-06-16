Беглов не раскрыл Вишневскому, на какие средства планирует восстанавливать Мариуполь

Губернатор Александр Беглов без подробностей ответил на обращение депутата Бориса Вишневского касательно объемов и источников финансирования восстановительных работ в Мариуполе, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале 16 июня.

В направленном запросе Вишневский интересовался у градоначальника правовыми основаниями направления правительством Петербурга бюджетных средств на восстановление Мариуполя, а также объемом этих средств и статьями бюджета, из которых они будут переведены.

Ответ Беглова содержал сведения о том, что в настоящее время в Мариуполе ведется оценка состояния объектов инфраструктуры для дальнейшего определения необходимых работ. "Исходя из состава и содержания мероприятий их реализация и финансирование будут осуществляться в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга", — уведомил Вишневского губернатор.

Полученный ответ депутата, впрочем, не удовлетворил. "Я как раз и просил сообщить — на каких законных основаниях собираются это делать? Какие это нормы? Конкретно, пожалуйста", — возмутился Вишневский и добавил, что ему "позволяющие тратить деньги питерского бюджета <...> на территории другой страны" нормы неизвестны. "Судя по всему, эти нормы неизвестны и Смольному, — предположил депутат. — Потому что их нет".

В начале июня Вишневский намеревался направить Беглову запрос о судьбе Охтинского мыса от имени депутатов Заксобрания, однако большинство его коллег не пожелали в этом участвовать.