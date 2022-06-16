ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:19

Беглов не раскрыл Вишневскому, на какие средства планирует восстанавливать Мариуполь

фото ЗакС политика Беглов не раскрыл Вишневскому, на какие средства планирует восстанавливать Мариуполь

Губернатор Александр Беглов без подробностей ответил на обращение депутата Бориса Вишневского касательно объемов и источников финансирования восстановительных работ в Мариуполе, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале 16 июня.

В направленном запросе Вишневский интересовался у градоначальника правовыми основаниями направления правительством Петербурга бюджетных средств на восстановление Мариуполя, а также объемом этих средств и статьями бюджета, из которых они будут переведены.

Ответ Беглова содержал сведения о том, что в настоящее время в Мариуполе ведется оценка состояния объектов инфраструктуры для дальнейшего определения необходимых работ. "Исходя из состава и содержания мероприятий их реализация и финансирование будут осуществляться в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга", — уведомил Вишневского губернатор.

Полученный ответ депутата, впрочем, не удовлетворил. "Я как раз и просил сообщить — на каких законных основаниях собираются это делать? Какие это нормы? Конкретно, пожалуйста", — возмутился Вишневский и добавил, что ему "позволяющие тратить деньги питерского бюджета <...> на территории другой страны" нормы неизвестны. "Судя по всему, эти нормы неизвестны и Смольному, — предположил депутат. — Потому что их нет".

В начале июня Вишневский намеревался направить Беглову запрос о судьбе Охтинского мыса от имени депутатов Заксобрания, однако большинство его коллег не пожелали в этом участвовать.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама