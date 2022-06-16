Лавров пропустил свое выступление на ПМЭФ

Во второй день Петербургского международного экономического форума перед участниками с приветственным словом должен был выступить министр иностранных дел России Сергей Лавров, но его на встрече не оказалось. Срочные дела вынудили министра покинуть форум, объяснил его заместитель. Александр Панкин. Речь Лаврова пришлось читать заму.

- Там, где верх берет ставка на силу, гуманизм и односторонность, а дипломатию пытаются задвинуть, результаты оказываются плачевными. Достаточно вспомнить агрессию против Югославии, Ирака, Ливии, попытку вслед за этими авантюрами еще одно государство - Сирию, а также срежиссированные цветные революции в целом ряде других стран. Включая, в соседней Украине, - говорилось в обращении Лаврова.

Также в письме Лаврова говорилось о "западниках", которые используют нелегитимные инструменты, которые не имеют отношения к дипломатии. Среди них упоминались "грязные" информационные войны.

Напомним, ПМЭФ продлится до субботы. В 2022 году на форуме особенно активно представлены страны третьего мира.

Константин Леньков