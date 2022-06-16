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Суд в Оренбурге признал незаконным водворение Филинкова в ШИЗО на 10 суток

фото ЗакС политика Суд в Оренбурге признал незаконным водворение Филинкова в ШИЗО на 10 суток

Оренбургский областной суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным водворение фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова на один месяц в помещение камерного типа и на 10 суток в штрафной изолятор, написал 16 июня Telegram-канал RUPRESSION. Также суд объявил о незаконности признания Филинкова злостным нарушителем и перевода в строгие условия.

Во всех случаях речь идет о событиях, происходивших в сентябре-октябре 2021 года. В частности, суд принял во внимание аргументы заключенного о том, что от него требовали убирать дворик до завершения прогулки. "То есть правила нарушила администрация ИК-1, а не Виктор", — резюмируют авторы Telegram-канала. Нынешнее решение они назвали "хорошей новостью", полагая, что отмена перевода Филинкова в помещение камерного типа даст аргумент защите против его отправки в тюрьму.

В мае суд отменил Филинкову одно взыскание из трех в виде отправки на пять суток в ШИЗО.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ


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