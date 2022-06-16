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Новости 19:21

Депутат Останина пообещала добиться уголовного наказания для оскорбившего темнокожую модель петербуржца

фото ЗакС политика Депутат Останина пообещала добиться уголовного наказания для оскорбившего темнокожую модель петербуржца

Недельный арест и 50 часов обязательных работ - недостаточное наказание для жителя Петербурга Никиты Устюжанина, который публично оскорбил в автобусе модель Стеллу Казийаке, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

"Официально заявляю, что, как председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в самое короткое время отправлю соответствующий запрос в Прокуратуру и Следственный Комитет!" - пообещала парламентарий в своем Telegram-канале.

По мнению Останиной, действия Устюжанина попадают под пункт "в" первой части статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам расовой ненависти или вражды). 

Напомним, инцидент случился в автобусе, следовавшем по Фрунзенскому району. Устюжанин оскорблял Казийаке, позволяя себе расистские высказывания. Модель сняла происходящее на телефон и выложила в социальные сети. Видео вызвало общественный резонанс, нарушитель был быстро задержан. Наказать его потребовал другой депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия"). 

В четверг, 16 июня, Фрунзенский районный суд назначил Устюжанину семь суток административного ареста по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 50 часов обязательных работ по статье 20.3.1 КоАП, (возбуждение ненависти либо вражды). Нарушитель раскаялся в содеянном.


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