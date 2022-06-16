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Новости 19:58

За первый день работы ПМЭФ Смольный подписал контракты на сумму более 230 млрд рублей

фото ЗакС политика За первый день работы ПМЭФ Смольный подписал контракты на сумму более 230 млрд рублей

В Смольном подвели итоги первого из четырех дней Петербургского международного экономического форума, стартовавшего накануне. В течение среды 15 июня официальные представители городского правительства подписали 17 соглашений, которые в общей сложности должны принести 234,5 млрд инвестиций. Заключенные контракты затронули такие сектора экономики, как транспорт, фармацевтическая промышленность, благоустройство, развитие производства. Губернатор Александр Беглов считает, что показатели первого дня форума свидетельствует об успехе.

"В Петербурге сосредоточено 10% научно-технического потенциала страны. И на нас лежит особая ответственность за развитие промышленности, инноваций, за внедрение научных разработок", - приводит его комментарий пресс-служба Смольного.

Подробнее о первом дне работы 25-го по счету ПМЭФ, в котором из-за военной спецоперации на Украине присутствует малое количество западных делегаций, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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