Инвестор вложит 60 млрд рублей в новый вокзал в Кудрово

Правительство Ленобласти в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума заключило контракт на строительство транспортно-пересадочного узла в Кудрово с компанией "Мегалайн". По мнению губернатора Александра Дрозденко, новый вокзал в городе-спутнике Петербурга облегчит ситуацию на дорогах в районе станции метро "Улица Дыбенко".

Как сообщает пресс-служба администрации региона, партнер вложит в проект 60 млрд рублей. Ожидается, что благодаря соглашению рабочие места получат 1500 человек.

Компанию "Мегалайн" СМИ связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Еще в прошлом году компании хотели доверить развитие территории под бывшей стройплощадкой "Горская", однако это право в ходе второго дня ПМЭФ досталось "Яхт-клубу Санкт-Петербурга". Подробнее о ситуации читайте в материале ЗАКС.Ру.