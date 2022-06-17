Петербург подписал с Калмыкией соглашение о сотрудничестве в сфере фармацевтики и медицины

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым соглашение о кооперации в сфере медицины, фармацевтики и туризма.

"У нас большие совместные планы по взаимодействию в здравоохранении, цифровизации и туризме. Здравницы и санатории вашей республики – одни из лучших на юге нашей страны", - сказал Беглов, обращаясь к Хасикову.

Калмыкам будет также предоставлена от города на Неве помощь в сфере телемедицины: какая – не конкретизируется.

Подписанный региональными главами документ предполагает также сотрудничество в области фармацевтики, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

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