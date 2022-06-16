Второй, но первый официальный: как открывали ПМЭФ

Фото Константина Ленькова

ПМЭФ официально открыт. В "Экспофоруме" 16 июня стартовала деловая программа. О чем молчит губернатор, как ошибся его зам и на что могут пересесть чиновники - в материале ЗАКС.Ру.

Во второй день экономического форума его посетил губернатор Александр Беглов, который выступил с приветственным словом на торжественном открытии. Он рассказал о насыщенной программе ПМЭФ и ожиданиях от события.

- Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога. Очень важно для российских и англ… иностранных партнеров, - сказал Беглов.

В завершении речи он пригласил всех присутствующих в зале на губернаторский прием, который пройдет вечером 17 июня. Оставшуюся часть дня Беглов был менее общительным. Сперва он убежал от корреспондента ЗАКС.Ру, посоветовав обратиться в пресс-секретарю, которая убежала вслед за начальником.

А потом не стал общаться с другими журналистами, ожидавшими его комментариев после подписания соглашения на 10 млрд рублей. Согласно этому договору, в Приморском районе появятся яхтенный порт и новый развлекательный центр.

Второй день форум посещает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. У него программа тоже выдалась насыщенной. Сперва он сделал несколько резонансных заявлений в интервью с Дмитрием Киселевым, после чего провел тур по субъектам РФ - обсуждал с представителями регионов, чем они могут помочь Донбассу. Трое глав регионов вызвались взять шефство над разрушенными районами в ДНР.

Днем раньше Пушилин даже поучаствовал в церемонии торжественного открытия ПМЭФ. Если верить первоначальным сообщениям смольнинских СМИ, вместе с Бегловым они дали выстрелы из пушек у Петропавловской крепости. Впоследствии упоминание лидера ДНР из публикаций убрали. Причем сделал это и вице-губернатор Алексей Корабельников. В своем Telegram-канале он сначала сообщил, что Пушилин у Петропавловки был, а потом отредактировал пост, убрав из него фамилию дончанина. Корреспондентка ЗАКС.Ру поинтересовалась у чиновника, как же так вышло. Вице-губернатор сказал, что "обознался", но более подробных объяснений давать не стал.

Министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения новых реалий в российской экономике заявил, что государство должно брать на себя ответственность за спрос. Например, пересадить чиновников на "Лады". На идею отреагировал сенатор Андрей Клишас. "Ждём Силуанова в Совфед на Lada", написал он в своем Telegram-канале. Сам Силуанов уже после сессии рассказал ЗАКС.Ру, что на форум добирался пешком. Живет недалеко, пояснил министр.

Менее оптимистично на той же сессии выступила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что российская экономика вряд ли вернется на досанкционный уровень. И напомнила, что нужно работать над своей международной расчетной системой.

Во второй день форума стало известно, что в Египте готовятся принимать карты российской платежной системы "МИР". О любви к русским туристам на ПМЭФ рассказал гендиректор Египетской банковской компании Тарек Рауф.

Звездными гостями второго дня стал рэпер Тимати, который на площадке VK снял несколько музыкальных видеороликов, и Сергей Шнуров. Последний выступал на закрытой сессии Росконгресса в качестве эксперта. Накануне, напомним, сферу шоу-бизнеса представлял Филипп Киркоров, который решил строить торговый центр в Ленобласти.

17 июня на форуме ожидается Владимир Путин. Он примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент выступит с "чрезвычайно важной" речью, которая будет посвящена западным санкциям. Также Песков опроверг слухи, что Путин объявит о мобилизации. В последнее время они появляются почти перед каждым запланированным выступлением главы государства.











Текст и фото - Константин Леньков