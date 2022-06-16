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Медиатека 16 июня, 22:18

Второй, но первый официальный: как открывали ПМЭФ

Фото Константина ЛеньковаФото Константина Ленькова

ПМЭФ официально открыт. В "Экспофоруме" 16 июня стартовала деловая программа. О чем молчит губернатор, как ошибся его зам и на что могут пересесть чиновники - в материале ЗАКС.Ру.

Во второй день экономического форума его посетил губернатор Александр Беглов, который выступил с приветственным словом на торжественном открытии. Он рассказал о насыщенной программе ПМЭФ и ожиданиях от события.

- Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога. Очень важно для российских и англ… иностранных партнеров, - сказал Беглов.

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В завершении речи он пригласил всех присутствующих в зале на губернаторский прием, который пройдет вечером 17 июня. Оставшуюся часть дня Беглов был менее общительным. Сперва он убежал от корреспондента ЗАКС.Ру, посоветовав обратиться в пресс-секретарю, которая убежала вслед за начальником.

А потом не стал общаться с другими журналистами, ожидавшими его комментариев после подписания соглашения на 10 млрд рублей. Согласно этому договору, в Приморском районе появятся яхтенный порт и новый развлекательный центр. 

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Второй день форум посещает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. У него программа тоже выдалась насыщенной. Сперва он сделал несколько резонансных заявлений в интервью с Дмитрием Киселевым, после чего провел тур по субъектам РФ - обсуждал с представителями регионов, чем они могут помочь Донбассу. Трое глав регионов вызвались взять шефство над разрушенными районами в ДНР.

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Днем раньше Пушилин даже поучаствовал в церемонии торжественного открытия ПМЭФ. Если верить первоначальным сообщениям смольнинских СМИ, вместе с Бегловым они дали выстрелы из пушек у Петропавловской крепости. Впоследствии упоминание лидера ДНР из публикаций убрали. Причем сделал это и вице-губернатор Алексей Корабельников. В своем Telegram-канале он сначала сообщил, что Пушилин у Петропавловки был, а потом отредактировал пост, убрав из него фамилию дончанина. Корреспондентка ЗАКС.Ру поинтересовалась у чиновника, как же так вышло. Вице-губернатор сказал, что "обознался", но более подробных объяснений давать не стал.  

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Министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения новых реалий в российской экономике заявил, что государство должно брать на себя ответственность за спрос. Например, пересадить чиновников на "Лады". На идею отреагировал сенатор Андрей Клишас. "Ждём Силуанова в Совфед на Lada", написал он в своем Telegram-канале. Сам Силуанов уже после сессии рассказал ЗАКС.Ру, что на форум добирался пешком. Живет недалеко, пояснил министр. 

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Менее оптимистично на той же сессии выступила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что российская экономика вряд ли вернется на досанкционный уровень. И напомнила, что нужно работать над своей международной расчетной системой. 

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Во второй день форума стало известно, что в Египте готовятся принимать карты российской платежной системы "МИР". О любви к русским туристам на ПМЭФ рассказал гендиректор Египетской банковской компании Тарек Рауф. 

Звездными гостями второго дня стал рэпер Тимати, который на площадке VK снял несколько музыкальных видеороликов, и Сергей Шнуров. Последний выступал на закрытой сессии Росконгресса в качестве эксперта. Накануне, напомним, сферу шоу-бизнеса представлял Филипп Киркоров, который решил строить торговый центр в Ленобласти.

17 июня на форуме ожидается Владимир Путин. Он примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент выступит с "чрезвычайно важной" речью, которая будет посвящена западным санкциям. Также Песков опроверг слухи, что Путин объявит о мобилизации. В последнее время они появляются почти перед каждым запланированным выступлением главы государства.

Текст и фото - Константин Леньков


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