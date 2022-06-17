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Новости 10:25

"Трудно переоценить значение этого выступления": Песков о предстоящей речи Путина на ПМЭФ

фото ЗакС политика "Трудно переоценить значение этого выступления": Песков о предстоящей речи Путина на ПМЭФ

В пятницу, 17 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума должен лично выступить президент РФ Владимир Путин. Предшествуя этому событию, кратко о речи главы государства рассказал в интервью Первому каналу кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, по большей части спич будет посвящён экономике страны и причинах её кризиса.

"Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идёт именно об экономических процессах", - высказался Песков.

Речь президента будет злободневной ещё и потому, отметил чиновник, что ситуация в руководимой им стране резонирует с "беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике".

О том, как 16 июня прошёл второй, но первый официальный день ПМЭФ, – читайте в материале ЗАКС.Ру.


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