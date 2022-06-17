Пушилин и Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией"

Главы самопровозглашенных народных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве с гуманитарным центром "Единой России". От лица партии выступил заместитель секретаря генсовета Александр Сидякин. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума 17 июня.

После формальной части главы ДНР и ЛНР высказались о "специальной военной операции" на Украине. Пушилин обвинил в смертях среди мирного населения западные страны, которые поставляют оружие украинской армии, а также упрекнул Киев в недоговороспособности. Пасечник поблагодарил "Единую Россию" за помощь. Отдельную благодарность он выразил президенту Владимиру Путину за развитие региона.

- Самые хорошие переговоры были, я считаю, если бы украинская армия, украинские националистические батальоны сложили бы оружие и позволили бы закончить денацификацию и демилитаризацию Украины и задачи, которые ставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин, начиная специальную военную операцию, - заявил Пасечник.

Напомним, в третий день экономического форума ожидается выступление Путина во время пленарного заседания. В Кремле анонсировали речь президента как "чрезвычайно важную".







Константин Леньков