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Новости 11:23

"Яблоко" хочет запретить участие срочников в боевых действиях за рубежом без объявления военного положения

фото ЗакС политика "Яблоко" хочет запретить участие срочников в боевых действиях за рубежом без объявления военного положения

Фракция "Яблоко" в петербургском ЗакСе внесла проект постановления об обращении в Государственную думу с поправками к федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". Александр Шишлов и Борис Вишневский добиваются установления запрета на привлечение солдат срочной службы к участиям в боевых действиях за пределами страны в ситуации, когда не объявлено военное положение.

По мнению Шишлова, отправка неопытных военнослужащих в горячие точки в мирное время приводит к тяжелым последствиям. В свою очередь, Вишневский, комментируя инициативу, апеллирует к началу военной спецоперации на Украине.

"Мы помним, как нам торжественно говорили, что никаких "срочников" в Украине нет. А потом выяснилось, что они там есть. И недавно военная прокуратура ЗВО эту информацию подтвердила: около 600 военнослужащих срочной службы принимали участие в "спецоперации" в Украине, виновные в этом привлекаются к ответственности", - приводит его позицию пресс-служба "Яблока".

По словам Вишневского, предлагаемые им с коллегой поправки стали реакцией на регулярные обращения соотечественников, опасающихся за своих близких.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 

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