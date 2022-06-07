Военный прокурор ЗВО заявил о привлечении к спецоперации 600 солдат-срочников

Около 600 солдат-срочников были привлечены к участию в спецоперации на Украине, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление военного прокурора Западного округа Артура Егиева, сделанное на заседании Совета Федерации. По словам представителя ведомства, наказание за это понесли 12 офицеров.

"Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки", — рассказал Егиев. По его словам, по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования, вплоть до увольнения "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения".

В начале марта в Минобороны отвергли возможность участия служащих по призыву в спецоперации на Украине. 8 марта с аналогичным заявлением выступил президент Владимир Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем. Однако уже 9 марта риторика Минобороны изменилась — ведомство признало "несколько фактов" присутствия срочников в армейских частях на территории Украины.