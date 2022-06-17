На базе РАН в исторической части Петербурга появится Научный квартал

Главы Петербурга и Российской академии наук заключили соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба Смольного. Договор предусматривает, в частности, создание на Васильевском острове, где сегодня функционирует несколько подведомственных РАН учреждений, целого Научного квартала. Доминантой последнего станет комплекс зданий Академии наук на Университетской набережной. Авторы идеи хотят популяризировать достижения науки и техники: для этого стороны соглашения совместными усилиями организуют музейный центр.

Губернатор Александр Беглов и президент РАН Александр Сергеев в ходе Петербургского международного экономического форума также условились о центральной роли Петербурга в праздновании 300-летия со дня основания Академии, которое состоится через два года. В честь этого события в "Экспофоруме" хотят провести международный научно-образовательный форум.

"Мы хотели бы вернуть присутствие Академии в Петербург, как это было со времен Петра. Ваш город – колыбель академии", - произнес Сергеев.

Отметим, что накануне в Московском районе Петербурга торжественно открыли новое здание петербургского филиала архива РАН.

фото: пресс-служба Смольного