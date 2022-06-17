В Петербурге за 4 млрд рублей построят элитный гостиничный комплекс со СПА и конным клубом

В рамках проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума Смольный подписал очередное соглашение, предполагающее возведение нового курортно-гостиничного комплекса, информирует пресс-служба городской администрации.

О намерении инвестировать в проект 4 млрд рублей заявило ООО "Метр Девелопмент Групп".

Комплекс будет состоять из 4-звёздочного отеля, 20 коттеджей, СПА, спортивной и детской инфраструктуры. Кроме того, на объекте обустроят пляжную зону, сделают манеж для верховой езды, стойбище для лошадей, теннисные корты и бассейны.

"Реализация проектов по созданию культурно-досугового центра и гостиничного комплекса будет способствовать развитию туризма в Санкт‑Петербурге, а также станет катализатором развития, благоустройства и капитализации прилегающих территорий, создаст новый уровень сервиса и возможности качественного досуга для жителей города", — рассказали о плюсах данного строительства в Смольном.

Ожидается, что курортный объект будет возведён к 2027 году. Его локация не конкретизируется.

О том, как 16 июня прошёл второй, но первый официальный день ПМЭФ, – читайте в материале ЗАКС.Ру.