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Новости 12:21

Руководство ДНР рассказало о 2 трлн рублей поддержки от России за два года

фото ЗакС политика Руководство ДНР рассказало о 2 трлн рублей поддержки от России за два года

На третий день Петербургского международного экономического форума премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Виталий Хоценко назвал суммы, которыми планирует распорядиться его государственное образование в обозримой перспективе. Речь идет о дотациях из российского бюджета.

"У нас, благодаря РФ, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 млрд рублей. Сейчас все регионы по сути еще дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там по сути триллионы", - рассказал чиновник, цитируемый "Интерфаксом".

В общей сложности, как подсчитал Хоценко, в ближайшие два года из России по описанной им схеме в республику должно прийти свыше 2 трлн рублей.

О событиях предыдущего дня юбилейного, 25-го ПМЭФ читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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