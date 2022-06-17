Вячеслав Макаров: Я в Петербурге даже погоду не комментирую

Бывший председатель Законодательного собрания Петербурга, а теперь депутат Государственной думы Вячеслав Макаров посетил Петербургский международный экономический форум 17 июня. Корреспондент ЗАКС.Ру, поинтересовался, как экс-спикер чувствует себя на Охотном ряду.

- Великолепно! Очень! [С коллегами дела складываются] отлично, супер! - сказал Макаров.

Обсуждать предыдущее место работы парламентарий не захотел.

- Никаких комментариев, ничего не даю. Я в Санкт-Петербурге даже погоду не комментирую, - заявил Макаров.

ПМЭФ работает в Петербурге с 15 июня. В четверг, 16 июня, состоялась церемония открытия.

Константин Леньков