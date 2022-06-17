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Новости 12:52

Вячеслав Макаров: Я в Петербурге даже погоду не комментирую

фото ЗакС политика Вячеслав Макаров: Я в Петербурге даже погоду не комментирую

Бывший председатель Законодательного собрания Петербурга, а теперь депутат Государственной думы Вячеслав Макаров посетил Петербургский международный экономический форум 17 июня. Корреспондент ЗАКС.Ру, поинтересовался, как экс-спикер чувствует себя на Охотном ряду. 

- Великолепно! Очень! [С коллегами дела складываются] отлично, супер! - сказал Макаров. 

Обсуждать предыдущее место работы парламентарий не захотел. 

- Никаких комментариев, ничего не даю. Я в Санкт-Петербурге даже погоду не комментирую, - заявил Макаров. 

ПМЭФ работает в Петербурге с 15 июня. В четверг, 16 июня, состоялась церемония открытия.

Константин Леньков


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