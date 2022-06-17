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Новости 14:54

Перенос выступления Путина на ПМЭФ объяснили DDoS -атакой

фото ЗакС политика Перенос выступления Путина на ПМЭФ объяснили DDoS -атакой

Начало речи Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 17 июня отложили с 14-00 на 15-00. По словам корреспондента ЗАКС.Ру, в пресс-центре ПМЭФ это объяснили DDoS-атакой на ресурс форума.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил "Интерфаксу", что  из-за "интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников форума и система допуска по баджам". Хакерские атаки, по его словам, начались еще накануне.

Напомним, ПМЭФ начался 15 июня и продлится до 17 июня.


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